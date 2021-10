Marktsteft vor 1 Stunde

Verzicht auf Profitstreben zum Wohl der Mieter

Wenn es die Baugenossenschaft für den Landkreis Kitzingen noch nicht gäbe, dann müsste sie schnellstens erfunden werden. Denn in Zeiten von Mangel an Wohnraum und bezahlbaren Mietwohnungen stellt die gemeinnützige Genossenschaft in mehreren Kommunen im Landkreis den Mietern relativ günstige Mietwohnungen laut dem Aufsichtsratsvorsitzenden Peter Kornell "zu fairen Mieten" zur Verfügung. "Bei uns wird nicht wie in der Privatwirtschaft so lange saniert bis die Wohnungen nicht mehr bezahlbar sind, da sind sie bei uns sicher", erklärte Vorstandsvorsitzender Oskar Münzer in der zweifach durchgeführten Mitgliederversammlung für die Jahre 2020 und 2021.