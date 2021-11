Kitzingen vor 1 Stunde

Verweilen beim Wein am Main

Nachdem sich die Betonwellenanlage auf unserem Pausenhof als Unfallschwerpunkt herausgestellt hatte, wird diese nun umgestaltet. Auf unserem Pausenhof entsteht nach Beschluss des Schulforums und der Baufreigabe durch das Landratsamt jetzt ein neuer Bereich: "Verweilen beim Wein am Main". Hierzu wurde in den letzten Wochen der Pflasterbelag zwischen den Betonwellen gelöst und Mutterboden aufgefüllt. Hier war der Kreisbauhof dankenswerterweise mit schwerem Gerät behilflich. Nachdem die Rankhilfen eingebracht wurden, konnte in einer gemeinsamen Aktion von Bioübungsgruppe unter der Leitung von Herrn Pasurka und Wahlfach Weinbau unter der Leitung von Herrn Wolf die Pflanzung der neuen Weinreben erfolgen. In der Folge werden dann die äußeren Betonwellen zu Sitzflächen mit einer Holzauflage umfunktioniert. Ab Frühjahr 2022 kann dann die Frühlingssonne im Bereich "Verweilen beim Wein am Main" auf unserem Pausengelände genossen werden.