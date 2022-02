Der geplante Neubau des Verwaltungsgebäudes für die Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit wirft erste Schatten: Im Haushalt für das Jahr 2022 der VG ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 250 000 Euro vorgesehen, die für Planungskosten für den Neubau verwendet werden. Der Etat 2022 wurde am Donnerstagabend von der Gemeinschaftsversammlung einstimmig verabschiedet.

Insgesamt hat der Haushalt ein Volumen von rund 2,65 Millionen Euro, wobei auf den Verwaltungshaushalt 2,2 Millionen Euro und den Vermögenshaushalt 441 000 Euro entfallen. Da sowohl der Verwaltungs- als auch der Vermögenshaushalt niedriger ausfallen als im Vorjahr, reduziert sich auch der Gesamtetat um rund 127 000 Euro.

Den Grund dafür findet Kämmerer Wolfgang Schmer in seinem Haushaltsvorbericht zum einen in geringeren Personalkosten, die um 35 400 Euro auf rund 1,8 Millionen Euro sinken. Einen Rückgang gibt es auch beim Verwaltungs- und Betriebsaufwand um 26 300 Euro.

Neben einer Rücklagenentnahme in Höhe von 51 000 Euro finanziert sich der Vermögenshaushalt mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 250 000 Euro. Die sind vor allem für Planungskosten für den Verwaltungsneubau vorgesehen. Einen größeren Posten im Vermögenshaushalt nimmt eine Softwarelizenz ein, die mit 127 000 Euro angesetzt ist, allerdings auch mit 120 000 Euro bezuschusst wird.

Schulden werden steigen

Für die Mitgliedsgemeinden spielt natürlich der Verwaltungsneubau ein entscheidende Rolle, da sie diesen komplett selber finanzieren müssen. Die Kosten für das neue Verwaltungsgebäude sollen allerdings, so der Vorbericht, komplett über eine Kreditaufnahme im Haushalt der Verwaltungsgemeinschaft finanziert werden. Das belastet die Kommunen dann "nur" mit Zins und Tilgung. Allerdings, auch das lässt sich die Gemeinschaftsversammlung offen: Teile des Neubaus könnten über eine Investitionsumlage finanziert werden und träfen damit die kommunalen Haushalte direkt. Auch eine Sondertilgung in den kommenden Jahren wird nicht ausgeschlossen. Die Schulden werden in den kommenden Jahren auf rund 6,5 Millionen Euro steigen.

Insgesamt beträgt die Umlage für die Mitgliedsgemeinden derzeit 170,50 Euro pro Einwohner. Dies bleibt aber nicht so, sie wird sich bis 2025 voraussichtlich auf bis zu 215 Euro erhöhen, so die Prognose des Kämmerers. Zur Finanzierung der Verwalungsgemeinschaft muss die Stadt Marktbreit im Jahr 2022 745 000 Euro bezahlen, auf Marktsteft entfallen 340 000 Euro, auf Martinsheim 177 000 Euro, auf Obernbreit 294 000 Euro, auf Segnitz 140 000 Euro und auf Seinsheim 185 000 Euro.