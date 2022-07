Astheim vor 57 Minuten

Verteilerkasten durch Tritte beschädigt

Einen Verteilerkasten beschädigte ein bislang unbekannter Täter in Astheim. Laut Bericht der Polizei trat er zwischen dem 13. Juli, 8 Uhr, und dem 20. Juli, 10 Uhr, "An der Setz" gegen einen dort befindlichen Stromverteilerkasten. Der Kasten brach durch die Gewalteinwirkung an zwei Stellen. Es entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.