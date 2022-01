Kitzingen vor 1 Stunde

Verteilerkasten aus Verankerung gerissen: 5000 Euro Schaden

Bereits am 28. oder 29. Dezember ereignete sich in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen auf Höhe der Hausnummer 68 eine Sachbeschädigung. Das berichtet die Polizei. Ein Unbekannter trat vermutlich gegen einen Kommunikations-Verteilerkasten, sodass dieser aus der Verankerung gerissen wurde. Es entstand ein Schaden von circa 5000 Euro.