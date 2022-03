Stadelschwarzach vor 17 Minuten

Verteilerkasten angefahren und abgehauen

In der Würzburger Straße in Stadelschwarzach auf Höhe der Hausnummer 27 ereignete sich am Donnerstag zwischen 6.30 und 7.30 Uhr eine Unfallflucht, heißt es im Bericht der Polizei. Eine unbekannte Person touchierte vermutlich beim Rangieren mit einem unbekannten Fahrzeug einen Stromverteilerkasten und entfernte sich von der Unfallstelle. Am Verteilerkasten entstand ein Sachschaden von circa 2500 Euro.