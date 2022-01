Sommerach vor 1 Stunde

Versuchter Einbruch in Sommeracher Kindergarten

Zwischen Donnerstag, 23. Dezember, 22 Uhr, und Dienstag, 4. Januar, kam es zu einem versuchten Einbruch in den Kindergarten in der Nordheimer Straße/Dorfgraben in Sommerach. Angegangen wurde dort eine Nebeneingangstüre, die zu einem Fußweg am Main führt. Die Türe wurde durch mehrmaliges Hebeln mit einem Werkzeug stark beschädigt und muss wohl komplett ausgetauscht werden. Dies würde laut Polizeibericht mit rund 3500 Euro zu Buche schlagen. Die Polizei sucht Zeugen für den versuchten Einbruch.