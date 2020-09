Versuchter Einbruch in Rüdenhausen: Zeugen gesucht

Die Eigentümer eines Hauses in der Schirnbachstraße in Rüdenhausen haben am Freitagnachmittag Hebel- und Stichspuren an der Terrassentüre und an einem weiteren Fenster bemerkt. Offensichtlich wollten Unbekannte während des vergangenen Tages in das Haus einsteigen, was diesen jedoch nicht gelang, teilt die Polizei mit. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Da bereits am Donnerstag ein unbekannter Mann mit ausländischen Akzent bei der Haubesitzerin an der Haustüre erschien, kann laut Polizei ein Zusammenhang mit dem versuchten Einbruch nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die am Donnerstag oder Freitag einen unbekannten Mann im Umfeld der Schirnbachstraße in Rüdenhausen bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kitzingen, Tel.: (09321) 1410, zu melden.