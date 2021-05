Zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, wurde versucht, in der Tännigstraße in Kitzingen in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Ein unbekannter Täter wollte durch Schlagen und Treten gegen die Kellertüre diese aufbrechen. Dies misslang jedoch und der Täter gelangte nicht in das im Moment im Umbau befindliche Wohnanwesen. Es entstand laut Polizeibericht ein Schaden von etwa 2000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.