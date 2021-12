Kitzingen vor 43 Minuten

Versuchte Sachbeschädigung

Am Mittwochabend kam es nach Mitteilung der Polizei in der Posener Straße in Kitzingen zu einer versuchten Sachbeschädigung. Eine Zeugin konnte beobachten, wie drei männliche Jugendliche in einen dortigen Vorgarten gingen und versuchten, die darin befindlichen aufblasbaren Weihnachtsfiguren mit Schlägen und durch das Bewerfen mit Gegenständen zu beschädigen. Auf Ansprache durch einen weiteren Zeugen flüchteten die Jugendlichen in Richtung Egerländer Straße. Ein Sachschaden ist nach bisheriger Erkenntnis nicht entstanden. Die Tatverdächtigen waren zwischen 13 und 17 Jahre alt und mit dunklen Bomberjacken und Mützen bekleidet.