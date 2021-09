Zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 10.52 Uhr, versuchte eine unbekannte Person in der Luitpold-Baumann-Straße in Dettelbach einzubrechen. Die unbekannte Person versuchte ein gekipptes Fenster an der Gaststätte der Maintalhalle aufzuhebeln. Dies scheiterte jedoch aufgrund eines Sicherungssystems des Fensters. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 100 Euro.

Ebenfalls einen Einbruchversuch gab es zwischen Montag, 21.30 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr, in einer Gärtnerei Am Fuchsberg in Albertshofen. Ein unbekannter Täter gelangte über die Heizungstür in die Gärtnereihalle und hebelte eine verschlossene Bürotür auf. Dort öffnete der Unbekannte unter anderem einen Schrank. Entwendet wurde jedoch nichts. Es entstand ein Schaden von rund 100 Euro.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.