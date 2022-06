Unter Gewaltanwendung versuchte eine bislang unbekannter Täter in der Albertshofer Straße in Mainsondheim einen Zigarettenautomaten zu öffnen. Die Verriegelung des in der Ortsmitte an der Außenwand eines Gasthauses angebrachten Automaten hielt jedoch stand. Es entstand ein Schaden von circa 300 Euro.

Bereits in der Zeit vom 13. Juni, 8 Uhr, bis 27. Juni, 8 Uhr, ging in Kitzingen ein bislang unbekannter Täter in der Richthofenstraße einen Zigarettenautomaten an. Der Täter stach mit einem Schraubendreher mehrmals in die Frontseite des Automaten ein. Auch das Bedienfeld wies Beschädigungen auf. Es entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.