Am Samstagnachmittag erhielt die Polizeiinspektion Kitzingen Mitteilungen über „verdächtige Wahrnehmungen“ im Zusammenhang mit Kontaktbeschränkungen nach dem Infektionsschutzgesetz. In der Großen Kreisstadt traf die Polizei insgesamt 16 männliche Kinder und Jugendliche an, die sich unerlaubt Zutritt zum Sickergrundgelände verschafft hatten, um dort auf dem Trainingsplatz zu „kicken“, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Die Angetroffenen seien meist einsichtig gewesen, teilt die Polizei mit. Sie hätten angegeben, die kontaktarme und damit nahezu fußballlose Zeit „nicht mehr ausgehalten“ zu haben. Dennoch wird das Zusammentreffen folgen haben. Die Polizei meldete die Verstöße ans Landratsamt; normalerweise sind nun Bußgelder im dreistelligen Bereich für die strafmündigen Kicker ab 14 Jahren fällig.

Fußballlose Zeit "nicht mehr ausgehalten": Polizei stoppt Fußballspiel in Kitzingen

Einige der kontaktieren Eltern wussten laut Polizei nichts von der Freizeitgestaltung ihrer Söhne und seien ob deren Ignoranz angesichts der hinlänglich bekannten Vorschriften enttäuscht oder gar entsetzt gewesen. Weil die Kinder und Jugendlichen das eindeutig beschilderte und befriedete städtische Eigentum betraten, bleibe es überdies der Stadt Kitzingen vorbehalten, Strafanträge zu stellen. Zur Ehrenrettung der Kicker merkt die Polizei an, dass sie keine erkennbaren Schäden an der Einfriedung verursacht hatten. Sonst wären sich auch noch wegen Sachbeschädigung belangt worden.

Immerhin noch acht Personen aus unterschiedlichen Haushalten traf die Polizei am Samstag gegen 16 Uhr in Düllstadt in einer Wohnung an. Die Teilnehmer des Treffens zwischen 22 und 24 Jahren hätten dafür nur „untaugliche Erklärungsversuche“ vorgebracht.

Auch diese Verstöße meldet die Polizei dem Kitzinger Landratsamt.

Quarantäne-Verstoß gilt als Straftat

Einen vermutlichen Verstoß gegen Quarantäne-Auflagen verfolgt die Polizei in Prichsenstadt. Dort stellten Beamte am Samstag gegen 16 Uhr fest, dass sich eine 58-Jährige und deren 55-jähriger Begleiter, wohl trotz einer behördlich angeordneten Quarantäne, außerhalb der jeweiligen Wohnung aufhielten. Beide hätten nur bedingt Einsicht und kooperatives Verhalten gezeigt, so dass die Polizei weiter ermittelt. Wenn sich der bestehende Verdacht bestätige, werde sich die zuständige Staatsanwaltschaft in Würzburg darum kümmern. Denn laut Polizei sind Verstöße gegen Quarantäne-Auflagen, eine Straftat, die mindestens mit einer Geldstrafe geahndet werde.

Drei Verstöße gegen die nächtliche Ausgangssperre stellten Beamte in der Nacht auf Samstag im Landkreis fest. Gegen 0.30 Uhr wurde eine Person gemeldet, die in Kitzingen in der Königsberger Straße „herumlungern“ würde. Bei der Kontrolle gab der 39-jährige Mann an, frische Luft schnappen und Geld am Bankautomaten holen zu wollen. Um 1.40 Uhr folgte ein Einsatz wegen Ruhestörung durch überlaute Musik an einem Spielplatz in Dettelbach. Dort traf die Polizei zwei 19- und 21-jährige, erheblich alkoholisierte Männer. Alle drei Betroffenen erhalten Anzeigen.