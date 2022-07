So langsam kehrt auch im Jugendtreff "Häng Up" in Wiesentheid wieder Normalität ein. Seit dieser Woche kann Ivonne Berthel wieder ohne Einschränkungen die Türe im Ausweichquartier in der Köglergasse öffnen. Mit Viktoria Priebe ist dort seit 1. Juli eine weitere Pädagogin tätig, so dass der gut frequentierte und bei den Wiesentheider Jugendlichen recht beliebte Treff nun von Montag bis einschließlich Freitag jeweils am Nachmittag als Anlaufpunkt dient.

Ihren "Einstand" mit den Jugendlichen hat Viktoria Priebe schon hinter sich. Dazu musste sie an den Billardtisch, denn der ist sozusagen der Mittelpunkt des Hauses. Das Billardspielen dient als Kontaktaufnahme zwischen den Jugendtreff-Gästen der verschiedenen Altersgruppen. "Hier findet sehr viel Erziehungsarbeit statt", erzählt Ivonne Berthel und schmunzelt. Ihre neue Kollegin outete sich als Anfängerin und bekam gleich mal Nachhilfe von den Kids.

Bei der Gelegenheit kam die neue Sozialpädagogin mit einigen schon mal ins Gespräch. Viktoria Priebe stammt aus dem Wiesentheider Ortsteil Feuerbach, lebt aber in Großlangheim. Die 25-jährige machte erst letztes Jahr im Herbst ihren Abschluss in Pädagogik an der Uni in Würzburg. Das Stellenangebot in Wiesentheid kam ihr ganz recht für die ersten beruflichen Schritte.

Bei Regen ist mehr los

Gemeinsam mit Ivonne Berthel wird sie nun dort in der offenen Kinder- und Jugendarbeit tätig sein. Neben der Tätigkeit im Jugendtreff hat Viktoria Priebe organisatorische Aufgaben, wie etwa das Planen des Ferienprogramms oder der Freizeit im September. Außerdem wird Viktoria Priebe künftig mit bei den Besprechungen und Veranstaltungen der Wiesentheider Jugendgruppen sein. "Ich bin sehr gespannt und lasse mich mal überraschen".

Wie der Zuspruch von Seiten der Teenager jetzt, bei dem warmen Sommerwetter ist, das ist für die beiden Leiterinnen immer schwierig vorher zu sagen. "Am Freitag war Regentag, da war viel los. Momentan sind Prüfungen in den Schulen, da haben viele Jugendliche wenig Zeit", weiß Ivonne Berthel.

Umzug verschiebt sich

Die Erzieherin leitet seit 2017 die Einrichtung in Wiesentheid, die ihren eigentlichen Platz direkt neben dem Mehrgenerationplatz in der Kolpingstraße hat. Die Räume dort werden dort seit einem Jahr wegen eines Wasserschadens saniert. Der Umzug ins eigentliche Heim dürfte sich wohl bis in den Herbst verschieben, weil einige Handwerksfirmen volle Auftragsbücher haben.

Bis alles repariert ist, bleibt der Treff im gemeindeeigenen Haus in der Köglergasse. In die Räume unweit des Rathauses zu kommen, ist angesichts der momentanen Bauarbeiten und Baustellen im Ortskern gar nicht so einfach. "Die Jugendlichen schaffen das schon irgendwie", schildert Ivonne Berthel mit einem Schmunzeln.

Freiwillige werden gesucht

Sie ist heilfroh, dass nun der Betrieb nach fast zwei Jahren kompletter Pandemie-Pause wieder ohne Auflagen laufen kann. Es habe jedoch einige Anlaufschwierigkeiten gegeben, so die Erzieherin. Im April, als eigentlich schon wieder offen war, sei kaum jemand gekommen. "Wir sind in die Schulen, haben uns vorgestellt und die Mädels und Jungs zu uns eingeladen. Erst dann ist der Betrieb wieder gelaufen", erzählt Berthel.

Neben dem Treff ist sie für das Ferienprogramm der VG in den Sommerferien zuständig. Das stehe, erste Anfragen und Anmeldungen gingen schon ein, sagt sie. "Wir haben insgesamt 40 Veranstaltungen, darunter sind einige Tagesfahrten." Gesucht werden, wie könnte es anders sein, freiwillige Helfer.

Im Bereich Jugendarbeit hat sich der Markt Wiesentheid zuletzt breiter aufgestellt. So wurde im Herbst 2021 eine Sozialpädagogin für die mobile Jugendarbeit eingestellt. Derzeit wird eine Vertretung wegen Schwangerschaft gesucht. Auf weitere Verstärkung hoffen Ivonne Berthel und Viktoria Priebe auch beim Jugendtreff. Hier möchte der Markt gerne einen Berufspraktikanten oder eine Praktikantin einstellen.