Verrückte Produkttests in Deutschland: Schülerinnen holen 2. Platz

Drei Freundinnen, 15 Testpersonen und insgesamt 150 Haargummis: Das war die Erfolgsformel für Lena Kammleiter, Anna Gutfrucht und Lena Kechel beim bundesweiten Wettbewerb "Jugend testet 2020" von Stiftung Warentest. Mit ihren verrückten Versuchen – wie etwa mit einer Perücke in der Badewanne – fanden sie nicht nur den besten Zopfgummi für jeden Haartyp. Die Abiturientinnen des Gymnasiums Marktbreit holten auch den 2. Platz und damit 2000 Euro Preisgeld.

"Bei uns war schon von Anfang an klar, dass wir zusammen eine Gruppe machen", sagt Lena Kechel. Am Anfang ihres Produkttests stand nämlich das Projekt-Seminar, welches Schüler in Bayern für ihr Abitur absolvieren müssen. Die Freundinnen wählten dazu den Kurs "Schüler testen Produkte", den die Wirtschafts- und Mathelehrerin Gerlinde Eidel betreute.

Testkriterien aus dem Alltag

Im Kurs musste jeder Teilnehmer zunächst ein potenzielles Testprodukt vorstellen. Da kam Lena Keckel die Idee mit den Zopfgummis. Ihre Freundinnen waren schnell überzeugt. "Das war das Beste, was man in der Realität testen konnte und den meisten Nutzen hat", sagt Lena Kammleiter. Denn alle drei tragen ihre Haare lang und kennen die Zopfgummi-Problematik nur zu gut.

So fanden die Freundinnen auch schnell ihre Testkriterien: nämlich all das, was man im Alltag von einem Zopfgummi erwartet. In verschiedenen Experimenten – mit und ohne Testpersonen – prüften sie sieben Haargummis aus unterschiedlichen Materialien auf Aspekte wie Reißfestigkeit, Tragekomfort oder Saugfähigkeit.

Kreative Experimente: Tests in der Badewanne

Bei den Tests selbst mussten die Schülerinnen kreativ werden, wie es zum Beispiel beim Kriterium "Halt unter Wasser" der Fall war: "Dazu haben wir eine Perücke mit Zopfgummi in der Badewanne geschwenkt", erzählt Lena Keckel und lacht. Bei "Reißfestigkeit" kam eine Kofferwaage und eine Slow-Motion-Kamera zum Einsatz – um zu zeigen, bei wie viel Kilogramm Zugkraft ein Gummi reißt.

"Zur Bewertung hatten wir ein Notensystem entwickelt", erklärt Lena Keckel weiter. Am Ende werteten sie die Ergebnisse in zwei Richtungen aus. Zum einen ermittelten die Freundinnen den Gummityp mit der besten Gesamtnote. Hier gewann ein Zopfgummi aus Telefonkabel. "Der ziept nicht und ist für alle Haartypen geeignet", sagt Anna Gutfrucht. Zum anderen schlüsselten sie die Ergebnisse nach den unterschiedlichen Haartypen ihrer 15 Testpersonen auf, um so den besten Gummi für jede Haarstruktur zu ermitteln.

2. Platz bei über 600 Teilnehmern

Für den Wettbewerb mussten die Schülerinnen ihren Testbericht, den sie für das Seminar erstellt hatten und mit 14 von 15 Punkten bewertet bekamen, nochmal überarbeiten. Zur Teilnahme ermutigte sie ihre Lehrerin Gerlinde Eidel. Mit Erfolg: Von über 600 eingereichten Berichten schafften die Freundinnen den 2. Platz. "Wir waren überwältigt", erinnert sich Lena Kammleiter, als das Ergebnis kam.

Woran lag der Erfolg? "Unser Test war recht ausführlich", sagt Anna Gutfrucht. Außerdem hätten sie im Internat noch keinen vergleichbaren Test zu Haargummis gefunden.

Mit dem Preisgeld wollen die Freundinnen etwas zusammen unternehmen. Neben den 2000 Euro und der guten Note nehmen sie aus dem Projekt aber auch etwas fürs Leben mit. "Für mich war es eindeutig, dass man im Team viel mehr erreichen kann", fasst es Lena Kammleiter zusammen. Und ihre Freundinnen pflichten ihr bei.