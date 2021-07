Mainsondheim vor 47 Minuten

Vermisstes iPad ist wieder gefunden worden

Das am Montag auf dem Parkplatz des Golfclubs in Mainsondheim als gestohlen gemeldete iPad ist von seinem Besitzer in dem schwarzen VW-Phaeton wieder gefunden worden, meldet die Polizei. Auch das Fahrzeug ist demnach nicht geöffnet worden.