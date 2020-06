Vermisster Mann per Hubschrauber gefunden

Ein Polizeihubschrauber, der in niedriger Höhe vor der Kulisse des Schwanbergs kreiste, hat am Donnerstagabend mehrere Anwohner aufgeschreckt. Der Helikopter war zum Einsatz gekommen, nachdem ein Mann aus Mainbernheim als vermisst gemeldet worden war. Der Gesuchte hatte sich Stunden zuvor von seiner Wohnung aus zu Fuß mit unbekanntem Ziel auf den Weg gemacht und war nicht mehr gesehen geworden. Die Angehörigen informierten am Abend die Polizei.

Noch vor Einbruch der Dunkelheit wurde der Mann schließlich vom Hubschrauber aus geortet: nicht weit von Mainbernheim entfernt, in einem Gebüsch liegend. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage erklärte, war der Mann mittleren Alters beim Eintreffen des Rettungsdienstes „stark alkoholisiert“. Er wurde in der Nähe einer Solaranlage von den Helfern aufgegriffen und zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Dort lag er nach Polizeiangaben auch am Freitagmittag noch. Im Einsatzbericht des Roten Kreuzes war zunächst von einer schwerverletzten Person die Rede gewesen.

Die Polizei relativierte diese Einschätzung am Tag danach und teilte mit, dass der Mann bei seinem Ausflug weder gestürzt sei noch sonstige auffällige Verletzungen hatte. Die Suchaktion hatte am Donnerstag gegen 18.40 Uhr in Mainbernheim begonnen und zog sich bis in den Abend. Das Rote Kreuz war nach eigenen Angaben mit 29 Helfern und zwei Hundestaffeln bis gegen 21.30 Uhr im Einsatz. Laut Polizei wurde er „vorsorglich“ in die Klinik Kitzinger Land gebracht.