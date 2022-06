Ein Großaufgebot aus Rettungsdienst, Wasserwacht, technischem Hilfswerk, Polizei und Feuerwehr war am Sonntag (19.06.2022) in Volkach im Einsatz, um eine Frau zu retten, die die Strömung im Main unterschätzte.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Kitzingen war ein Pärchen mit einem Kajak auf dem Main unterwegs. Etwa 300 Meter vor Köhler begab sich die 43-jährige Frau ins Wasser, um sich von der Strömung zur Anlegestelle in Köhler treiben zu lassen.

Frau unterschätzt Flussströmung: Rettung zu Fuß, Wasser und aus der Luft

Als die Frau jedoch nicht an vereinbarten Treffpunkt ankam, setzte der Mann den Notruf ab. Nach umfangreichen Suchmaßnahmen zu Fuß, in der Luft und zu Wasser konnte die Vermisste schnell durch die Wasserwacht am Ufer zwischen Neuses am Berg und Sommerach erschöpft, aber unversehrt gefunden werden. Die Frau hatte die Strömung des Flusses unterschätzt und darum erreichte sie die Anlagestelle nicht.

Auch in der Region passiert: Unfallflucht in Volkach: Zeuge merkt sich das Kennzeichen

Vorschaubild: © Kollinger/pixabay.com