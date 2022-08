Geiselwind vor 1 Stunde

Vermessungsfahrzeug angefahren und geflüchtet

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Montag, 1. August, im Baugebiet Langäcker in Geiselwind gekommen. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde in der Zeit von 8 bis 15 Uhr ein Vermessungsfahrzeug angefahren und dabei beschädigt, heißt es im Polizeibericht. An dem orangenen VW Kombi entstand auf der rechten Fahrzeugseite ein tiefer Lackkratzer von etwa einem Meter Länge. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne sich um weitere Pflichten zu kümmern.