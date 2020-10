Kitzingen 29.09.2020

Verletzter Motorradfahrer

Am Montagnachmittag fuhren zwei Verkehrsteilnehmer zeitgleich auf der Schwarzacher Straße in Etwashausen, teilt die Polizei mit. Kurz vor der Einmündung zur Oberen Neuen Gasse verringerte der vorausfahrende Motorradfahrer die Geschwindigkeit und wollte nach links in die Gasse abbiegen. Kurz vor dem Abbiegen setzte der nachfolgende BMW-Fahrer zum Überholen an und stieß mit dem abbiegenden Kleinkraftrad zusammen. Der 60-jährige Motorradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstanden Schäden von rund 4000 Euro.