Stadtschwarzach vor 57 Minuten

Verletzte bei Unfall in Stadtschwarzach

Am Donnerstagabend fuhr ein 19-jähriger Mann zur Überprüfung seines Kraftrads im Gewerbering Süd in Stadtschwarzach zu einer Werkstatt. Bei der Einfahrt in das Werkstattgebäude übersah er eine dort stehende 24-jährige Frau und touchierte sie mit geringer Geschwindigkeit. Hierdurch stürzte die Frau laut Polizei auf den Werkstattboden und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzte und brachte sie zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von circa 150 Euro.