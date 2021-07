Für 148 Fach- und Berufsoberschülerinnen und -schüler gab es am Freitag, 24. Juli, bei der Abschlussfeier in der Beruflichen Oberschule Kitzingen Sekt in Dosen mit Schullogo, die sich nach dem Genuss durch eine einfache Bastelübung in einen Stiftehalter (Anleitung auf der Homepage der Schule) umwandeln lassen. Durch den Besuch der 13. Klasse haben laut Pressemitteilung der FOS/BOS 35 Absolventinnen und Absolventen sogar die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife erworben. Wegen der Hygieneauflagen fand die Verleihung in „zwei Akten“ – wie Schulleiter i. V. Studiendirektor Andreas Breitenbacher es bezeichnete – diesmal bei angenehmer morgendlicher Kühle in der Aula des Beruflichen Schulzentrums statt.

Nicht erst seit gestern, wie im Song „Yesterday“, den Studienrat Thomas Reinlein am Keyboard intonierte, sondern schon länger ist es her, dass Schulbetrieb wie von früher gewohnt stattfinden konnte. Die Vertreter der Schülerinnen und Schüler, Niklas Wegmann und Angelina Jaques, blickten in ihren Reden auf „stressige“ Jahre zurück. Umso größer sei die Freude, unter diesen Umständen erfolgreich zu sein. Auch Breitenbacher erinnerte an Kontaktbeschränkungen, Vorsichtsmaßnahmen, Distanz- und Wechselunterricht sowie ungewöhnliche Prüfungsbedingungen. Er verglich die Freitagsdemonstrationen, bei denen die junge Generation aus Sorge um ihre Zukunft von den Älteren Verzicht auf spritfressende Geländewagen, Kreuzfahrten und Fernreisen forderte, mit der Corona-Krise, in der die Jugend auf vieles verzichten musste, um die ganze Gesellschaft zu schützen.

Elternvertreterin Ute Schönbach übergab Buchpreise an die Jahrgangsbesten Lara Pauly (Sozialwesen, mit Notenschnitt 1,3 das beste Ergebnis) und Mia Broich (Wirtschaft) aus der 13. Klasse, Emily Hedges und Melina Düll (Sozialwesen), Marisa Dorsch und Michelle Weinmann (Wirtschaft) sowie Jonas Scheuerlein und Matija Cabadaj (beide Technik) aus der 12. Klasse mit der Fachhochschulreife.