Kitzingen vor 15 Minuten

Verlängerung des Jagdscheins per Post möglich

Im Landratsamt stehen zum Ende des Jagdjahres am 31. März mehrere hundert Anträge zur Verlängerung des Jagdscheins an. Um die Kontakte im Landratsamt Kitzingen während der Corona-Pandemie weiter zu beschränken, ist künftig laut Pressemitteilung eine Verlängerung des Jagdscheins per Post möglich und erwünscht. Auch das Staatsministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten empfiehlt diese Herangehensweise.