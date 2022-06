Kitzingen vor 1 Stunde

Verkehrszeichen und Leitpfosten beschädigt

Am Samstag zwischen 5 Uhr und 5.35 Uhr beschädigte ein zunächst unbekanntes Fahrzeug an der A-7-Autobahnauffahrt Kitzingen in Richtung Marktbreit ein Verkehrszeichen sowie zwei Leitpfosten, die auf einer Verkehrsinsel standen. Der Schaden beträgt um die 1000 Euro. Der Verursacher konnte laut Polizeibericht einige Meter weiter auf dem Standstreifen ausgemacht werden, wie er seinen Sattelzug auf Schäden hin überprüfte. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.