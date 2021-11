Kitzingen vor 1 Stunde

Verkehrszählung auf der Kreisstraße 13

Am Donnerstag, 25. November, lässt der Landkreis Kitzingen auf der Kreisstraße KT 13 zwischen dem Kreisverkehr Mainbernheimer Straße bis zum Ortsausgang Kitzingen/Hoheim Richtung Rödelsee eine Verkehrszählung durchführen. Dazu werden am Mittwoch, 24. November, Videokameras an den Knotenpunkten entlang der KT 13 im Seitenraum befestigt. Je nach Örtlichkeit kann dies zum Beispiel an Lampenmasten oder Schilderpfosten sein. Am Freitag, 26. November, werden die Kameras wieder abgebaut.