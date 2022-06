Marktbreit vor 46 Minuten

Verkehrsschild von Wand abgerissen

Eine unbekannte Person riss in der Zeit von Freitag, 13 Uhr, bis Montag, 5.30 Uhr, ein Verkehrszeichen in der Obernbreiter Straße 2 in Marktbreit aus der Wandverankerung, heißt es im Polizeibericht. Das Schild war an der Mauer des dortigen Parkplatzes einer Firma angebracht. An der Verankerung entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro.