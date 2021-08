Kitzingen vor 1 Stunde

Verkehrsschild angefahren

Am Gustav-Adolf-Platz in Kitzingen ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall gekommen. Eine 83-jährige Audi-Fahrerin touchierte aus Unachtsamkeit ein am Kreisverkehr aufgestelltes Verkehrszeichen. Der Pkw wurde laut Polizei an der rechten Frontstoßstange beschädigt. Es entstand ein Schaden von circa 800 Euro.