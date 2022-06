Im Rahmen des sechsstreifigen Ausbaus der BAB A 3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen wurde die Baustellenverkehrsführung in dem zwischen den Anschlussstellen Kitzingen-Schwarzach und Geiselwind gelegenen Bauabschnitt 3 Mitte Mai auf die dreistreifig ausgebaute Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main verlegt, heißt es in einer Pressemitteilung der A3 Nordbayern GmbH. Im anstehenden Arbeitsschritt wird die Verkehrsführung nun auch zwischen er Anschlussstelle Wiesentheid und der Anschlussstelle Kitzingen-Schwarzach auf die neue Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main verlegt.

Im ersten Schritt erfolgt am Donnerstag, 9. Juni, die Verlegung des Verkehrs in Fahrtrichtung Frankfurt/Main auf die neue Fahrbahn. Der Verkehr in Fahrtrichtung Nürnberg wird vorübergehend weiter auf der alten Richtungsfahrbahn Nürnberg geführt. Voraussichtlich Ende Juni folgt dann im zweiten Schritt die Verkehrsumlegung auch in Fahrtrichtung Nürnberg, heißt es weiter.

Damit wird dann die neu ausgebaute Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main im Bauabschnitt 3 vollständig in Betrieb genommen sein und der sechsstreifige Ausbau der BAB A 3 wird in diesem Bereich mit der Richtungsfahrbahn Nürnberg fortgesetzt.