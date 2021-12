"Es ist geschafft", freute sich Volkachs Bürgermeister Heiko Bäuerlein bei der Verkehrsfreigabe des sogenannten Aldi-Kreisels über dessen Fertigstellung. Drei Monate war der Einmündungsbereich der Staatsstraße 2260 (Volkach-Gerolzhofen) in die Staatsstraße 2271 (Volkach-Schwarzach) im Süden der Weinstadt Großbaustelle. Der Verkehr musste in dieser Zeit umgeleitet werden und fließt nach Abschluss aller Arbeiten seit Dienstag über den neuen Kreisverkehr.

Mit dem neuen Kreisel dürfte einer der größten Unfallschwerpunkte im nördlichen Landkreis der Vergangenheit angehören. Fünf Zufahrten münden in den Kreisverkehr: Zweimal die St 2271, die St 2260, das Gewerbegebiet Im Seelein-West und das neue Gewerbeareal Am Sonnenberg. Da das Gewerbegebiet Am Sonnenberg aktuell noch fertig erschlossen wird, ist die Zufahrt noch gesperrt.

Zauneidechsen wurden umgesiedelt

Der Aldi-Kreisel mit einem Außendurchmesser von 50 Meter und sieben Meter Fahrbahnbreite ist eine Gemeinschaftsleistung des Freistaates Bayern, vertreten durch das Staatliche Bauamt Würzburg sowie der Stadt Volkach unter Kostenbeteiligung der Aldi GmbH infolge der Anschlüsse der Gewerbegebiete. Bei der Verkehrsfreigabe erinnerte Bäuerlein an die umfangreichen Vorarbeiten. Zauneidechsen wurden umgesiedelt. Um naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen herzustellen, sei der städtische Bauhof sehr gefordert gewesen, erinnerte das Stadtoberhaupt.

Durch den Bau einer Baubehelfstrasse parallel zur St 2271 konnte der Kreisel in kürzester Zeit erbaut werden, so Bäuerlein. "Die Vollsperrung des bisherigen Kreuzungsbereiches schaffte Verkehrssicherheit für die Bauarbeiter, ersparte teure Provisorien und sicherte eine hohe Bauqualität." Vergessen seien "lange Geburtswehen". Dass der Kreisel in der Bausprache "termin- und kostentreu hergestellt" werden konnte, sei in schwierigen Zeiten eine tolle Leistung von allen.

Günstiger als ursprünglich gedacht

Auch Planer Johannes Weimann sah in der Ersatztrasse während der Bauzeit große Vorteile: "Das freie Baufeld bedeutete halbe Kosten, halbe Bauzeit und doppelt gute Ausführung". Durch den verkehrsunabhängigen Bauablauf habe die Firma Strabag den Aldi-Kreisel in nur drei Monaten errichten können. Baudirektor Andreas Hecke vom Staatlichen Bauamt Würzburg betonte die gute Zusammenarbeit der Beteiligten bei der millionenschweren Baumaßnahme. Zwar hat das Projekt 1,2 Millionen Euro verschlungen, doch es wurde günstiger als ursprünglich gedacht. Die Kostenschätzungen lagen bei zwei Millionen Euro. Die Kosten teilten sich der Freistaat (zirka 60 Prozent) sowie die Stadt Volkach und Aldi (jeweils etwa 20 Prozent).

Bäuerleins Dank galt allen Beteiligten für die "gute und zügige Ausführung". Als besonders erfreulich wertet er die kreuzungsfreie Anbindung der beiden Gewerbegebiete. Im kommenden Frühjahr soll die Verkehrsinsel mitten im Kreisel durch die Stadtgärtner in Abstimmung mit dem Bauamt gestaltet werden.