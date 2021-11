Kitzingen vor 16 Minuten

Verkaufsoffener Sonntag lockt viele Einkaufsbummler

Der Martinimarkt in Kitzingen, verkaufsoffener Sonntag mit ab Mittag geöffneten Ladengeschäften und Cafés in Innenstadt, lockte ebenso wie das überraschend milde Wetter zahllose Menschen zum Einkaufsbummel in die Altstadt und die Einkaufsmärkte an der Peripherie. Für die kleinen Besucher drehte sich auf dem Platz der Partnerstädte ein Kinderkarussell, für die Erwachsenen gab es Glühwein und andere Köstlichkeiten.