Es wird darauf hingewiesen, dass nach dem Gesetz über den Schutz der Sonn- und Feiertage, folgende Kartage Gründonnerstag, 14. April, Karfreitag, 15. April und Karsamstag, 16. April, als stille Tage im Sinne des Art. 3 FTG (Feiertagsgesetz) gelten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen.

Sofern pandemiebedingt Veranstaltungen möglich sind, wird auf Folgendes hingewiesen. An stillen Tagen sind öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen nur dann erlaubt, wenn der diesem Tag entsprechende ernste Charakter gewahrt wird. Sportveranstaltungen sind jedoch erlaubt, ausgenommen am Karfreitag. Am Karfreitag sind außerdem in Räumen mit Schankbetrieb musikalische Darbietungen aller Art verboten.

Für Veranstaltungen in Schank- und Speisewirtschaften oder öffentlichen Vergnügungsstätten im Sinne des § 18 des Gaststättengesetzes gilt die obige Bestimmung (stille Tage) von 0 Uhr bis 24 Uhr, am Gründonnerstag von 2 Uhr bis 24 Uhr.