Volkach vor 1 Stunde

Vereinsspende macht Kinder glücklich

Glückliche Gesichter bei den Kindern und dem Erzieherteam der städtischen Kindertagesstätte Im Kastanienhof Volkach. Der Grund: Die Kita hatte eine großzügige Spende des Vereins Wanderfreunde e.V. 1974 Obervolkach-Volkach nach dessen Vereinsauflösung erhalten und das Geld komplett für Spielmaterial, Geräte und pädagogische Gegenstände zum Wohle der Kinder verwendet. Angeschafft wurden unter anderem Puzzles, Holzspielzeug, Spiele, Sitzgruppe Puppenecke, Sofa Leseecke und Elemente für einen Indoor-Barfuß-Weg. „Wir möchten uns sehr herzlich für die großzügige Spende bedanken und es freut uns darüber hinaus sehr, dass unsere Einrichtung nicht nur von unseren Eltern/ Familien wahrgenommen wird, sondern wir auch in der Stadt präsent sind“, betont die Leiterin der Einrichtung, Franziska Wagner. Jede Gruppe durfte eine Wunschliste aufstellen und so konnte zielgerichtet eingekauft werden. Die Kindertagesstätte „Im Kastanienhof“ liegt am Rand des Altstadtkerns von Volkach, inmitten eines großflächigen Gartens, umgeben von Schule, Krankenhaus, Altenheim und Pfarrheim. Derzeit werden in dem schönen, kind- und altersgerecht eingerichteten Kindergarten mit seinen vielfältigen Beschäftigungsmöglichkeiten etwa 157 Kinder betreut – von zehn Monaten bis zum Schuleintritt, aufgeteilt in fünf Kindergartengruppen und drei Kleinkindgruppen.