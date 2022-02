Schwarzach vor 1 Stunde

Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung

Zu dem Schulwegunfall, bei dem vor drei Wochen ein neunjähriges Mädchen in der Schweinfurter Straße in Schwarzach am Main schwer verletzt wurde, meldete sich jetzt im Laufe der Ermittlungen die Unfallverursacherin beim Sachbearbeiter der Polizeiinspektion Kitzingen.