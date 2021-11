Schwarzenau vor 1 Stunde

Veranstaltung des AELF: Vorstellung der Zwischenfrucht-Parzellen

Auch in diesem Anbaujahr kam es wieder zu heftigen Wind- und Wassererosionen durch Extremwetterereignisse im Ackerbau. Dafür ist der Zwischenfruchtanbau die beste Voraussetzung, auch in Hinblick auf die Düngeverordnung, den Auswirkungen entgegenzuwirken. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen-Würzburg hervor. Am Dienstag, 23. November, um 13 Uhr stellt das AELF seine Zwischenfrucht-Parzellen auf dem Staatsgut Schwarzenau vor. Gezeigt werden auf der Demofläche bei Neuses am Berg unterschiedliche Aussaattermine und Aussaatverfahren der Zwischenfrucht-Mischungen. Anschließend erläutert Nadine Jäger von der Regierung Unterfranken die Hintergründe zu den Ausweisungen der roten und gelben Gebieten, und erklärt die Auswertungen der regionalen Herbst-Nmin-Probenergebnisse. Die Zufahrt zur Demofläche ist an der Straße nach Schnepfenbach Richtung Windrad ausgeschildert. Für die Teilnahme an der Veranstaltung gelten die aktuellen Corona-Regeln.