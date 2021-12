Bei der Baugenossenschaft für den Landkreis Kitzingen eG standen drei Verabschiedungen an, die letztes Jahr coronabedingt verschoben werden mussten. Nun konnten sie im feierlichen Rahmen nachgeholt werden, wie die Baugenossenschaft in einer Pressemitteilung schreibt.

Gerlinde Pataky hat fast die Hälfte ihres Lebens bei der Baugenossenschaft verbracht. Im November 1992 fing sie als kaufmännische Angestellte in der Buchhaltung an. Sie wickelte die gesamten Mietvorgänge ab, war Sekretariat und vieles mehr. Zu ihren Hauptaufgaben gehörte die Einführung der EDV. Sie meisterte diese große Herausforderung mit Bravour. Nach zwölf Jahren ging der damalige Geschäftsführer Ingo Behrens in Rente und Gerlinde Pataky nahm das Angebot an, ihn zu ersetzen. Es folgten 15 Jahre als engagierte Geschäftsführerin. Seit Januar 2020 folgt bis Mitte 2023 die Passivphase der Altersteilzeit.

Schaut sie auf die über 30 Jahre Baugenossenschaft zurück, würden die Erlebnisse bereits ein Buch füllen, heißt es in der Pressmitteilung weiter. Aufsichtsratsvorsitzender Peter Kornell bedankte sich mit einem Blumenstrauß und einem Geschenk für die lange und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Als zweite Verabschiedung folgte die von Robert Finster. Er trat im Januar 2007 in den Vorstand gleich als Vorstandssprecher ein. 13. Jahre lang lenkte er die Geschicke der Baugenossenschaft aktiv mit. Danach wirkte er noch ein Jahr als stellvertretender Vorstandssprecher und stand mit Rat und Tat zur Seite. Wegen der satzungsgemäßen Altersgrenze von 70 Jahren schied Robert Finster aus dem Gremium aus. Mit einem Wein und einem Geschenk bedankte sich Aufsichtsratsvorsitzender Peter Kornell für die konstruktive und transparente Arbeit im Vorstand.

Die Verabschiedung von Margit Hofmann aus dem Aufsichtsrat stand ebenfalls auf der Agenda. Allerdings bewegten sie Bedenken wegen Corona zur Absage. Margit Hofmann war vier Jahre Mitglied des Aufsichtsrates. Auch sie konnte wegen der Altersgrenze nicht mehr neu gewählt werden.