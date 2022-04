Kitzingen vor 3 Stunden

VdK lädt ein zur Begegnung im Frühling

Zur " Begegnung im Frühling – unsere Feier zum Mutter- und Vatertag" lädt der VdK-Ortsverband Kitzingen am Mittwoch, 11. Mai, 15 Uhr in den Gasthof Ehegrund in Sugenheim ein. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung, bei der die bisherigen Vorstandsmitglieder verabschiedet werden, vom Trio Alf. Von Kitzingen und den Ortsteilen werden zwei Busse eingesetzt.