Kitzingen vor 40 Minuten

VdK besichtigt barrierefreie Busse

Der VdK-Ortsverband Kitzingen hat es sich mit seiner Vorstandschaft zur Aufgabe gemacht, möglichst bei allen Veranstaltungen und Unternehmungen mobilitätseingeschränkten Menschen und Gästen mit Handicap eine Teilhabe zu ermöglichen. Aus diesem Grunde wurden die Möglichkeiten bei einem hiesigen Busunternehmen hinterfragt und die Vorstandschaft konnte sich durch Vorführung vor Ort einen Einblick in die vorhandene Technik verschaffen. Die Busbranche ist sich ihrer Verantwortung bewusst und will ihren Betrag hierzu leisten. So ist es der Wunsch, Reisen in barrierefreien Bussen zu ermöglichen, das heißt Buszugänge mit Hebeeinrichtung oder ausklappbaren Rampen und Rollstuhlplätze. Dies sind Voraussetzungen für Menschen mit Behinderungen eine Fahrt oder Reise anzutreten. Der VdK-Ortsverband Kitzingen möchte in Zukunft dieses Busangebot nutzen und denkt dabei vor allem an Transferfahrten zu Veranstaltungen im Raum Kitzingen aber auch an Tagesfahrtangebote.