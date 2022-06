Bei der Jahresversammlung in der Gartenlandhalle stellte sich der neue Kreisgeschäftsführer des VdK, Peter Fersch, als Nachfolger des verstorbenen Klaus-Peter Mai vor. Dieser ehrte zusammen mit dem Vorsitzenden des VdK-Ortsverbandes, Werner Zahn, Daniela Liebsch und Holger Jaques für zehn Jahre, Resi Mengling, Walter Böhm, Hans Uhl und Willi Schmitt für 25 Jahre, Bernd Rüdiger für 30 sowie Hans Hofmann und Werner Reuther für 40 Jahre Treue zum VdK mit Ehrenzeichen, Urkunden und Weinpräsenten. "Diese Ehrungen sind ein wichtiger Bestandteil unseres Verbandes, da sich diese Mitglieder solidarisch erklären, der Verband weiter wachsen kann und die Lobby für den uns anvertrauten Personenkreis darstellen", fügte Werner Zahn hinzu.

Keine Veranstaltungen seit 2019

Durch Corona wurden seit 2019 keine Veranstaltungen mehr durchgeführt. Zahn informierte, dass in diesem Zeitraum 31 Mitglieder gestorben sind und der VdK im Moment 344 Mitglieder zählt. Kassier Michael Hava schilderte in seinem Bericht die finanzielle Situation des VdK und präsentierte trotz spärlicher Einnahmen einen ausgeglichenen Haushalt – einer höheren Spendenfreudigkeit durch Geburtstagsbesuche und Jubiläen – auch wenn sie großteils wegen Corona an der Haustür abgewickelt wurden. Irene Köstner und Thomas Spenrath schieden aus dem Vorstand aus. Peter Fersch entlastete den Vorstand und Bürgermeister Horst Reuther leitete die anschließenden Wahlen, die per Akklamation durchgeführt wurden.

Die Wahlen ergaben folgendes Ergebnis: Vorsitzender wurde Werner Zahn, seine Stellvertreter wurden Renate Krönert und Michael Hava. Hava ist zugleich auch der erste Kassier, Michael Sattes sein Stellvertreter. Zur Vertreterin der jüngeren Mitglieder wurde Gaby Sattes, zur Vertreterin der Frauen Inge Müller gewählt. Erika Zahn ist Beisitzerin, Günter Mehnert ihr Kollege. Der Vorsitzende Zahn vertritt den VdK im Kreisverband.

Termine für die nächste Zeit: Sollte es im August ein Weinfest geben, beteiligt sich der VdK eventuell wieder mit einem Kesselfleischessen. Für den 2. Dezember ist eine Weihnachtsfeier geplant.