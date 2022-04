Den Ausfall zahlreicher Züge auf der Strecke von Kitzingen nach Würzburg kritisiert die Kreisgruppe Kitzingen des ökologischen Verkehrsclub Deutschland (VCD). Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung des VCD Kitzingen entnommen.

Seit über drei Monaten entfielen auf dieser Linie die Verstärkerzüge, die den Stundentakt werktags zum Halbstundentakt verdichten. Auch auf der Linie RB 80 zwischen Marktbreit und Würzburg fielen in den vergangenen Monaten häufig Züge aus.

Der VCD hat dies in einem Brief an die Bayerische Eisenbahn-Gesellschaft (BEG) angemahnt, die im Auftrag des Freistaats für die Bestellung des Schienenpersonennahverkehrs verantwortlich ist. In der Antwort wurden die zahlreichen Ausfälle und Unregelmäßigkeiten im E-Netz Mainfranken auf „coronabedingte Personalausfälle in der Werkstatt und Lieferengpässe in der Ersatzteileversorgung“ und eine infolgedessen „sehr angespannte Fahrzeugsituation“ bei DB Regio zurückgeführt; dieser würden daher die Ausgleichszahlungen gekürzt.

„Erst zum letzten Fahrplanwechsel wurde der Halbstundentakt auf den auf Würzburg zuführenden Strecken durch die Bestellung zusätzlicher Züge ausgedehnt. Das nutzt aber den Berufspendlern und Reisenden nichts, wenn diese nur auf dem Papier verkehren und in der Realität über Monate ausfallen“, so Julian Glienke, der Sprecher des VCD Kitzingen.

DB Regio hatte laut Schreiben der BEG angekündigt, im Laufe des April zum geplanten Fahrplankonzept zurückzukehren. In den bereits veröffentlichten Fahrplänen fahren die Verstärkerzüge im April allerdings nur vereinzelt. Der VCD fordert die betriebsführende DB Regio auf, die Rückkehr zu einem zuverlässigen Fahrplan nicht länger aufzuschieben und die Engpässe so schnell wie möglich zu beheben, im Interesse aller, die auf dieser Strecke die umweltfreundliche Bahn nutzen würden.