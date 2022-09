Kleinlangheim vor 1 Stunde

Vater schlägt Sohn ins Gesicht

Auf dem Kirchweihfest in Markt Einersheim gerieten am späten Samstagabend ein 46-jähriger Familienvater und sein 14-jähriger Sohn in Streit. Dabei schlug der Vater dem Sohn ins Gesicht. Eine herbeigerufene Polizeistreife stellte fest, dass beide Beteiligte maßgeblich alkoholisiert waren. In einem mitgeführten Rucksack des Vaters wurde außerdem eine CO2-Waffe entdeckt, für die er die notwendige waffenrechtliche Erlaubnis nicht besaß. Die Waffe wurde sichergestellt. Gegen den Familienvater wurde laut Politeibericht ein Ermittlungsverfahren wegen der Körperverletzung und dem unerlaubten Führens der Waffe eingeleitet.