Kitzingen vor 1 Stunde

Vater lässt Familie aussteigen: Kleinkind läuft in fahrendes Auto

Um seine Frau und sein Kleinkind aussteigen zu lassen, hielt ein Vater am Sonntagmittag mit dem Auto am Kitzinger Krainberg am Fahrbahnrand an. Als die Mutter des Kindes für einen Augenblick mit dem Schließen der Pkw-Türe beschäftigt war, lief das Kind vor dem stehenden Pkw auf die Lindenstraße, um auf gegenüberliegende Straßenseite zu gelangen.