Unbekannte verwüsteten an der Richard-Rother-Realschule in Kitzingen den Lehrerparkplatz und den Schulgarten. Am Eingang des Armin-Knab-Gymnasiums zertraten die Täter außerdem einen Terrakotta-Pflanztopf.

Passiert ist das Ganze laut Polizeibericht in der Zeit von Montag, 17 Uhr, und Mittwoch, 6.30 Uhr, in der Glauberstraße und Kanzler-Stürtzel-Straße. An einem in der Nähe der Realschule geparkten Kleintransporter wurde außerdem der rechte Außenspiegel abgerissen.

Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 1100 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.