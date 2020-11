Bereits am 2. Oktober wurde gegen 15.30 Uhr die Glasscheibe an der Bushaltestelle in der Gleiwitzer Straße im Stadtteil Siedlung durch grobe Gewalteinwirkung durch unbekannte Täter beschädigt. Die Tat könnte durch einen etwa siebenjährigen Jungen und seine Mutter beobachtet worden sein, die sich zu dieser Zeit in der unmittelbaren Nähe zur Bushaltestelle aufgehalten hatten und vermutlich mit einem braunen VW-Bus unterwegs waren. Die möglichen Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.