Kurz vor den Osterferien machten sich 15 Schülerinnen und Schüler des Q11-Spanischkurses am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid gemeinsam mit den Spanischlehrerinnen Carola Englert und Lisa Bergmann auf den Weg nach Valencia, Spanien. Dort verbrachten wir fast eine ganze Woche und konnten die spanische Kultur mal live erleben.

In Valencia haben wir viele Sehenswürdigkeiten besucht und konnten auch die spanische Sprache, die wir seit eineinhalb Jahren in der Schule lernen, direkt anwenden. Am ersten Tag nahmen wir an einer Führung, natürlich auf Spanisch, durch das Zentrum der wunderschönen Altstadt teil. An Tag zwei haben wir gemeinsam das wissenschaftliche, interaktive Museum (Museo de las Artes y las Ciencias) in Valencia besucht und waren in einem 3-D Kino in einem Film über die Geschichte der Evolution. Außerdem organisierten wir bei sommerlichen Temperaturen und Sonnenschein ein gemeinsames Picknick im Stadtpark (Jardín del Turia), für das wir alle etwas zu Essen mitgebracht haben. So und durch noch viele weitere gemeinsame Aktivitäten wuchs die Gruppe immer mehr zusammen und es wurde viel gemeinsam gelacht.

Nach einem Strandtag, bei dem wir es uns nicht nehmen ließen, eine Runde Beachvolleyball direkt am Meer zu spielen, stand dann eine weitere Stadtführung auf dem Programm: eine Street Art Tour durch das Stadtviertel El Carmen. Dabei wurde uns die Kunst und Kultur Valencias nähergebracht, was sehr interessant und informativ war. Wir haben während der Tour auf Mauern und Gebäuden des Viertels zahlreiche Kunstwerke lokaler Künstler:innen gesehen. Am Abend ging es dann gemeinsam in ein typisch spanisches Restaurant zum Tapas essen. Tapas gibt es in Spanien überall und wir mussten natürlich diese landestypischen kleinen Gerichte auch selbst einmal probieren. Nachdem uns die Tapas so gut geschmeckt haben, bereiteten wir am Abend darauf alle zusammen unsere eigenen Tapas zu und haben diese danach auch alle zusammen gegessen.

Nach sechs Tagen in Valencia machten wir uns dann wieder auf den Heimweg nach Deutschland. Final lässt sich sagen, dass sich die Gruppe sehr wohl auf ihrer Studienfahrt gefühlt hat, viele neue Eindrücke und Einblicke in die spanische Kultur erhalten hat und die gemeinsame Zeit in Valencia absolut genossen hat.

Von: Marie-Luise Göpfert, Carlotta Haissig und Emma Hartmann (Schülerinnen, Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid)