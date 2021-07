Mit dem Bestattungsrecht beschäftigten sich die Sommeracher Räte in ihrer jüngsten Sitzung. Es ging um ein aufgelassenes Grab zur Bestattung für soziale Härtefälle bzw. ersatzweise für Ordnungsbestattungen.

Da diesbezüglich im Friedhof der Gemeinde Sommerach noch keine Friedwiese und auch kein Grab für Urnenbestattungen zur Verfügung steht, wurde nun eines in der Abteilung 1 festgelegt. Die Grabstätte steht ausschließlich als Urnengrab zur Verfügung, erläuterte Bürgermeisterin Elisabeth Drescher.

Weitere Punkte im Sommeracher Gemeinderat:

• Bis August wird das Pfarrhaus geräumt und der Umzug der Kindergartengruppen in das neue Domizil in die Tat umgesetzt, berichtete die Gemeindechefin. Die Hort- und Vorschulkinder waren während der Bauarbeiten am Erweiterungsbau des Kindergartens vorübergehend im Pfarrhaus untergebracht. Die Arbeiten im Außenbereich des Kindergartens sollen bis Mitte August abgeschlossen sein.

• Am regulären Sommeracher Weinfestwochenende fand kürzlich eine alternative Veranstaltung in der Dorfmitte statt. An zwei Abenden und am Sonntagvormittag, so Drescher, konnte mit Anmeldung an der zweitägigen Veranstaltung "Kultur und Genuss" teilgenommen werden. Im Zuge der Veranstaltung wurde Elmar Henke zum Altbürgermeister von Sommerach ernannt. Der Geehrte bedankte sich mit einem Schreiben bei der Gemeinde.

Bürgerworkshop im September geplant

• Das Organisationsteam des Seniorenclubs "Auslese Sommerach" hatte zum Seniorencafé geladen und den Weinfestnachmittag unter Einhaltung der coronabedingten Auflagen gefeiert. Bürgermeisterin Elisabeth Drescher sprach ein Grußwort und das ehemalige Gemeinderatsmitglied und Zweiter Bürgermeister, Winfried Kraus, sorgte mit einem Reimvortrag für Kurzweil.

• Am 29. Juni fand in Volkach in Zusammenhang mit der ILE- (integrierte ländliche Entwicklung)Mainschleife erstmals eine Bürgermeister-Runde in Präsenz statt. Es konnten erste Ergebnisse der Befragung der Gemeinderäte ausgetauscht werden. Im September ist ein Bürgerworkshop geplant.

• Im Landkreis Kitzingen finden vom 16. Juli bis 8. August Aktionswochen zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN, den Sustainable Development Goals (SDG), statt. Das Projekt wird vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz im Rahmen der Richtlinie "Intensivierung der Umweltbildung" gefördert. Die Bücherei Sommerach beteiligt sich nach Aussage von Drescher an der Aktion mit einem Büchertisch zu den Nachhaltigkeitszielen. Die Informationsbroschüre zu den Aktionswochen liegt im Rathaus und in der Bücherei aus.

Geschwindigkeitsmessgerät für Volkacher Straße

• Am 8. Juli fand das erste Präsenztreffen der Bürgermeister des Netzwerkes West statt. Themen waren kommunales Energie-Management und Co2-Bepreisung. Den Kommunen wird ein Energiemonitoring empfohlen, teilte die Gemeindechefin mit.

• Drescher berichtete von einem städtebaulichen Bedarfsgespräch mit der Regierung von Unterfranken, dem Landratsamt Kitzingen, der Städtebauförderung und dem städtebaulichen Berater. In dem Gespräch wurden die Vorhaben der nächsten Jahre besprochen. Als nächstes Projekt steht die Gestaltung des Urban-Weges an.

• Der Gemeinderat hat nach Rücksprache mit dem Landratsamt Kitzingen beschlossen, für den Bereich der Volkacher Straße ein Geschwindigkeitsmessgerät fest zu installieren.

• Für den Bauhof wird ein Elektrofahrzeug geleast. Das Betriebsfahrzeug ist vorwiegend für Fahrten im Ort und kleinere Transporte geeignet, begründete Drescher den Kauf.