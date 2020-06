Urlaub in Unterfranken: Das bietet der Landkreis Kitzingen

Wandern durch die Weinberge, Einkehren beim Winzer oder Stadtführungen durch mittelalterliche Altorte: Für Touristen hat der Landkreis Kitzingen einiges zu bieten – auch in Zeiten von Corona. Seit dem 30. Mai nämlich dürfen die Hotels, Camping-Plätze und Ferienwohnungen in Bayern wieder öffnen. Also nun schon zwei Wochen könnte der Tourismus wieder laufen. Aber zieht es Urlauber und Ausflügler überhaupt in die Region? Das sagen die Tourist-Infos im Landkreis Kitzingen zur Situation.

"Mit der offiziellen Erlaubnis zum Urlauben gingen am 30. Mai die Gästezahlen sofort nach oben", berichtet Simone Mergenthaler von der Touristeninformation in Iphofen. "Gerade am Pfingstwochenende waren sehr viele Wanderer, Radfahrer und Genießer unterwegs." Genaue Zahlen für Übernachtungen könne sie nicht nennen. Aber zum Beispiel für das lange Wochenende vom 11. bis zum 14. Juni seien nur noch vereinzelt Betten in Iphofen frei.

"Unser Zugpferd ist das Knauf-Museum", sagt Mergenthaler. Dessen Sonderausstellung SchuhStories sei gerade bis November verlängert worden. Aber auch die Wanderwege um Iphofen oder auch Stadtführungen, die es seit dem 30. Mai wieder gibt, würden die Touristen begeistern.

Wohnwagenplatz besonders beliebt

Ähnlich schaut es auch in Kitzingen aus. "Aktiv- und Outdooraktivitäten sind gefragt", weiß Vanessa Feineis von der Tourist Info Kitzingen. Besonders der Wohnmobilstellplatz sei zurzeit beliebt. "Direkt am ersten Tag waren von 66 Stellplätzen rund 40 belegt", so Feineis. Aber auch an Pfingsten selbst sei der Campingplatz gut gefüllt gewesen.

"Auch in den Hotels und Ferienwohnungen läuft es langsam wieder an", sagt Feineis. Am Anfang seien die Menschen noch recht zögerlich gewesen. "Mittlerweile treffen aber auch bei uns wieder mehr Anfragen in diese Richtung ein", so die Leiterin der Kitzinger Touristeninformation.



Outdoor-Aktivitäten ziehen Besucher nach Dettelbach

"Man merkt, dass die Leute wieder raus wollen," sagt Arlena Ridler von der Touristeninformation in Dettelbach. "Wir haben die letzten Wochen viele Besucher gehabt, gerade an den Wochenenden." Auch in ihrer Ortschaft sind es besonders Outdoor-Aktivitäten, die Touristen anziehen – wie etwa Weinbergswanderungen oder die Erlebniswanderwege entlang Informationstafeln. Neu dieses Jahr gebe es geführte Radwanderungen und eine Kinder-Stadtführung durch den historischen Ortskern.

Eigentlich würde in Dettelbach bald ein weiterer Höhepunkt für Touristen stattfinden: das Weinfest, welches aber Corona-bedingt ausfallen muss. Laut Ridler gibt es jedoch einen Trost. Am Festwochenende vom 12. bis 14 Juli bietet die Dettelbacher Touristeninformation drei Gästeführungen an – nämlich einen Stadtspaziergang, eine Nachtwächterführung sowie eine Weinbergsführung auf dem Sagen- und Mythenweg.

Eventuell bald wieder Kulturveranstaltungen in Volkach

"Wir merken, dass für eine Weinwanderregion mehr Familien als sonst bei uns unterwegs sind", sagt Marco Maiberger von der Touristinformation Volkacher Mainschleife. Generell würden heuer gerade jüngere Menschen die Umgebung zum Wandern und Radfahren entdecken. Das zeigen auch die Zahlen: "Unsere Campingplätze haben seit Pfingsten eine sehr hohe Auslastung, nahezu 90 Prozent", sagt Maiberger. Aber auch die Hotels würden steigende Besucherzahlen vermelden. An den Wochenenden seien die Hotels in und um Volkach etwa zu dreiviertel belegt. "Unter der Woche sind wir im Schnitt bei 60 Prozent", so Maiberger.

Neben Wanderungen und Führungen hofft der Volkacher Tourismus-Chef, im Laufe des Sommers auch wieder Kulturveranstaltungen anbieten zu können. Zwar seien ab kommenden Montag, den 15. Juli, wieder Kulturveranstaltungen erlaubt. Jedoch sei die Teilnehmerzahl noch auf hundert Personen begrenzt und damit für die Veranstalter nicht wirtschaftlich. "Wenn sich das ändert, haben wir das Konzept schon in der Schublade liegen", so Maiberger.