Pünktlich zum Ende der Corona-Maßnahmen gab es an der D.-Paul-Eber-Mittelschule (DPE) in Kitzingen etwas zu feiern: Die Schule hat im vergangenen Jahr an einem Wettbewerb zum Thema "Mit Kreativität der Pandemie entgegentreten" teilgenommen – und eine Urkunde sowie ein Preisgeld gewonnen! Das Gewinnerprojekt – ein von allen Schülern geschmiedetes Corona-Virus – ziert nun den Park des Schulgeländes und symbolisiert die sehr bewegende Zeit während der Pandemie. Zum Kunstobjekt drehte die Schulfamilie zusätzlich einen Film über die Entstehung. "Wir als Schule gemeinsam gegen das Corona-Virus!" – Ein Motto, das viele bewegt und zusammengeschweißt hat. So beschreiben es auch die Schüler im Film. Gemeinsam sind sie durch diese bewegende und anstrengende Zeit gegangen und haben etwas geschaffen, an das sie sich immer erinnern werden – Zusammenhalt und Stärke.

Ausgehändigt wurde die Urkunde in einer feierlichen Zeremonie durch die Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Anna Stolz. Es war der krönende Abschluss nach einer von der Schulfamilie durchgeführten einstündigen Schulveranstaltung mit Akrobatikvorführung, Tanzeinlage, Trampolinshow und Schulhausführung. Wieder einmal mehr zeigte die Schule, dass sie zusammenhält und etwas auf die Beine stellen kann. Schüler, Lehrer und auch die geladenen Gäste, Landrätin Tamara Bischof, Oberbürgermeister Stefan Günter, Schulrat Florian Viering sowie die Elternbeiratsvorsitzenden Liane Wenkheimer und Vanessa-Katharina Volkert, genossen sichtlich die erste große Festlichkeit seit den Pandemiebeschränkungen. Und so fühlte es sich auch an – nach lang ersehnter Normalität!

Was die Schule mit dem Gewinn machen wird, ist noch unklar. Eins steht jedoch fest. Es wird eine gemeinsam beschlossene Sache!

Von: Katharina Zilles und Alina Königs-Säger (Lehrerinnen, D.-Paul-Eber-Mittelschule)