Urkunde für Bio-Wein-Hotel Bausewein

Die Bauseweins sind schon alte Hasen, wenn es um den Umweltpakt Bayern geht. Zum dritten Mal sind sie für ihr Umweltengagement in ihrem Bio-Wein-Hotel in der Iphöfer Altstadt ausgezeichnet worden, allerdings zum ersten Mal durch Landrätin Tamara Bischof, die sich beeindruckt vom Engagement der Familie zeigte, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts.