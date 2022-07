Mönchsondheim vor 1 Stunde

Unzufrieden mit dem öffentlichen Raumangebot

Die in Mönchsondheim Wohnenden fühlen sich von der Stadt benachteiligt. Das machten sie in der Bürgerversammlung im Landkreishof Bürgermeister Dieter Lenzer und dem Stadtrat deutlich. In einer kontrovers geführten Debatte kritisierten sie den Wegfall des letzten Dorfgasthauses, das im Frühjahr 2023 als Museumsgaststätte und Teil der neuen Museumspädagogik wieder eröffnet werden soll. Das alte Rathaus sei für Bürgertreffen nur zeitweilig nutzbar, sofern nicht ein Verein dort tage. Eine Bewirtung gebe es nicht.