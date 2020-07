Unzertrennlich: Naturbursche und seine 78 Jahre alte Harley

Auch wenn er über 16 000 Kilometer von seiner Heimat entfernt wohnt, ist Dennis Groves mit sich und seinem Leben zufrieden. Die Liebe hat den Australier vom anderen Ende der Welt nach Rödelsee geführt. Dort lebt er jetzt mit seiner Partnerin Margit Amberger zu und ihrem zwölfjährigen Sohn Noah. Dennis Groves ist ein echter Naturbursche. Entsprechend gefällt ihm sein Arbeitsplatz an der frischen Luft als Greenkeeper im Golfclub Schloss Mainsondheim. Zu dem Puristen passt auch bestens seine historische Harley-Davidson, Baujahr 1942 – eine Rarität auf deutschen Straßen.

Schon als achtjähriger Knirps bekam Dennis Groves sein erstes kleines Cross-Moped, und bis zum heutigen Tag ist Motorradfahren seine große Leidenschaft. Mit 18 Jahren musste er sich in Australien noch mit einer Moto-Cross-Maschine mit 250 Kubikzentimetern begnügen, erst mit 21 durfte er auf eine Yamaha R1 mit 1000 Kubikzentimeter umsteigen. Im Jahr 1997 verliebte er sich gleich zweimal: in seine Partnerin und in eine Harley-Davidson, die er für 10 000 Australische Dollar von einem Freund erwarb.

Harley strahlt wieder wie neu

Vor drei Jahren holte er die 78 Jahre alte Harley nach Deutschland. Mit Unterstützung des Dettelbachers Thomas Schickhaus und dessen Firma Down-Town-Cycles brachte er den Chopper auf Vordermann. Eine originale Gabel musste her, die Maschinen erhielt einen neuen Vergaser, der Motor wurde überholt. Jetzt strahlt die Harley wieder im Original-Lack, als käme sie frisch aus aus dem Laden.

Wenn Dennis Groves seine Harley anschmeißt, dann ist Kraft am Kickstarter gefragt. Der Sound klingt Chopper-Liebhabern wie Musik in den Ohren. Diese Harley ohne elektronischen Schnickschnack und mit einem Sattel statt einer Sitzbank ist etwas für Puristen. Die Kupplung befindet sich an der linken Seite in Motorhöhe und seitlich am Tank bedient der Fahrer die Handschaltung. Kaum vergleichbar mit heutigen Rennmaschinen, ist die historische Harley mit nur 18 PS gesegnet und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 90 Stundenkilometern. Nur bei schönem Wetter fährt der 44-Jährige sein Motorrad-Juwel aus. Dann trägt er keine Lederkombi, sondern stilecht eine Nato-olive Feldjacke mit halboffenem Helm und Brille. Für den Alltag hat der leidenschaftliche Biker seit vergangenem Jahr eine zweite Maschine, eine KTM Duko, eine Touring-Maschine mit 790 Kubikzentimetern.

Margit Amberger hatte sich im Jahr 2003 in den Flieger gesetzt, um ein Jahr per Work & Travel in Down Under zu verbringen. Dennis Groves hatte sie in dessen Heimatstadt Mackaj kennen gelernt. Im Jahr 2007 jettete dieser nach Deutschland, um Margits Herz zu erobern. Ein Jahr später kam Sohn Noah zur Welt, und dann lebte die junge Familie von 2008 bis 2013 in Australien.

Berufsleben verlief wechselhaft

Dennis Groves arbeitete in seiner Heimat einige Jahre in einem Zimmereibetrieb, in einer Fischerei und dem Labor einer Kohle-Firma. Seine Partnerin machte vor ihrem ersten Australien-Trip eine Ausbildung zur Hauswirtschafterin und arbeitete in Australien in einem Steakhaus. "Wegen meiner Eltern sind wir dann im Jahr 2014 nach Deutschland umgesiedelt", sagt die 39-Jährige. Sie machte eine weitere Ausbildung zur Krankenschwester und arbeitet seit 2018 in einer Schlaganfalleinheit in der Würzburger Uni-Kopfklinik.

Dennis Groves hatte in Deutschland anfangs Fabrik-Jobs, die aber überhaupt nicht seine Welt waren. Vor fünf Jahren fand er einen Arbeitsplatz als Greenkeeper in Mainsondheim, was genau seiner Kragenweite entspricht. Ob Mähen, Maschinen zur Platzpflege steuern oder das Grün auf der 70 Hektar großen Golfanlage verschönern – er ist sich für keine Arbeit zu schade. Am liebsten schneidet er Bäume oder Hecken, da ist der Naturbursche voll in seinem Element.

Zwei Schicksalsschläge innerhalb kurzer Zeit

"Man muss nicht unbedingt heiraten, um glücklich zu sein", sagt Margit Amberger, die jüngste Tochter des Rödelseer Altbürgermeisters Friedrich Amberger. Dieser freute sich, als die junge Familie vor sechs Jahren in seinem Haus einzog. Seitdem ergänzen sich die Generationen im Alltag. Dass im Leben nicht immer eitel Sonnenschein herrscht, mussten die Ambergers und der Australier im Jahr 2017 erkennen. Denn im September vor drei Jahren starb Margits Mutter Berta Amberger. Und bereits vier Wochen zuvor hatte das Schicksal hart zugeschlagen: Dennis' Vater Dennis Groves senior hatte erstmals in seinem Leben Deutschland besucht, um zu sehen, wie sein Sohn in der neuen Heimat lebt. Der damals 62-Jährige erlitt in Rödelsee einen tödlichen Herzinfarkt und so musste die Familie den Dennis' Vater im Sarg nach Australien überführen lassen.

Margit Amberger ist im Drei-Schichten-Dienst sehr eingespannt und besucht gerne mit einer Freundin Läden für Vegetarier, während ihr Partner beim Grillen mit Kumpels eher ein Steak oder deftigen Grillbauch bevorzugt. Noah und Dennis Groves sind zusammen mit dessen Schwager Hans Amberger eingefleischte FC-Bayern-Fans und lassen kaum eine Gelegenheit aus, wenn der Rödelseer Bayern-Anhang gemeinsam Fußball schaut. Und wenn wieder einmal an sonniger Tag ins Haus steht, dann schmeißt der Australier seine Harley an, um auszufahren und die Augen von Motorradfreaks auf sich zu ziehen.